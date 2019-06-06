الحكومة المؤقتة ترسل إغاثة إلى غات المنكوبة جراء السيول

قرنادة-العنوان

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، اليوم الخميس، تسيير رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى غات المنكوبة جراء استمرار جريان السيول المدمرة في المدينة.

وأفاد العريبي، في تصريح صحفي، أن الرحلة تحمل على متنها احتياجات “لوجستية” إلى مدينى غات.

كما أعلن العريبي انطلاق قافلة طبية من مدينة سبها بسيارات إسعاف مجهزة بالكامل ومصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات وأدوية خاصة للأطفال ولمرضى السكري وأدوية ضغط، إضافة إلى تجهيز معدات ومضخات غاطسة لتوفير مياه الشرب ومضخات لشفط المياه.

وقال العريبي: “هي الآن في طور الشحن من مخازن الحكومة في مدينة سبها”.

‎وأكد العريبي، أن الحكومة الليبية المؤقتة لن تتأخر عن آداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية، مهما كلفها ذلك رغم الحصار وانعدام الموارد.

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