ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل بشحات

تمكنت تحريات قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات من ضبط تشكيل عصابي سرق بعض الأغراض ومبلغ مالي ومستندات رسمية من منزل أحد المواطنين القاطنين بمدينة شحات .

وأكد عقيد سعد صالح رئيس قسم البحث الجنائي شحات انه تم استرجاع المسروقات لصاحبها، مشيرة إلى أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال التشكيل العصابي.

وأضاف أن تحريات وأعضاء القسم «لن يتهاونوا مع المجرمين والخارجين عن القانون وتنفيذ القانون بكل حزم ودقة دون التهاون، وسيضربون بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين في مدينة شحات وضواحيها».

ومن جانبه ثمن مدير أمن شحات «الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن وضبط الخارجين عن القانون في حدود بلدية شحات».

