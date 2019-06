بدء تنفيذ تأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية لمنطقة القر بوللي قصر خيار

المتوسط:

قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء المقدم عبدالحكيم صالح، بالإشراف المباشر عن تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن الفرع بشأن تأمين الطريق الساحلي الممتد من الإشارة الضوئية البيفي تاجوراء الي الحدود الإدارية لمنطقة القر بوللي قصر خيار وادي تراغت خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

ويأتي هذا بتكليف وحدة الدوريات والتمركزات الأمنية بالفرع بالتأمين والحماية على طول الطريق الساحلي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع لأي خروقات أو تجاوزات أمنية وضبط الخارجين عن القانون، والحفاظ على الأمن العام داخل المنطقة، والمحافظة على مؤسسات الدولة الحيوية، وأيضا تأمين المنفذ الشرقي للعاصمة طرابلس الكبرى.

