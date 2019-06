المتوسط:

عقد اليوم الخميس اجتماعا، للجنة معالجة أزمة الوقود المشكلة من قبل لجنة الطوارئ برئاسة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد” محمد فتح الله”، بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية ممثلي شركات “البريقة، الراحلة , نفط ليبيا، الشرارة” وعضو عن جهاز الحرس البلدي.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات حول أزمة الوقود والتأكيد على استمرار توزيع الوقود على محطات طرابلس الكبرى بطريقة انسيابية.

كما كلفت اللجنة محطات الوقود التي استلمت الكميات المخصصة لها العمل على مدار 24 الساعة وهي..

شركة نفط ليبيا

محطة رقم 85 تاجوراء

محطة رقم 47 ابو ستة

محطة رقم 61 شارع السيدي

محطة رقم 69 الهضبة الشرقية

محطة رقم 37 قرقارش ابونواس

شركة الشرارة

محطة رقم 17 محطة وقود جنزور

محطة رقم 7 حي الأندلس

محطة رقم 95 قرجي

محطة رقم 99 غوط الشعال

شركة الراحلة

محطة رقم 45 زاوية الدهماني

محطة رقم 133 باب بن غشير

محطة رقم 107 الفلاح

محطة رقم 23 شارع الجمهورية

محطة 27 قرجي

وتطمئن اللجنة، المواطنين بأن الوقود متوفر بكافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.

The post اجتماع أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود المشكلة من قبل لجنة الطوارئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية