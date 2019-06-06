عمليات الكرامة: سلاح الجو دمر طائرة مسيرة بقاعدة معيتيقة وأبواق الإخوان حاولت تزييف الحقيقة

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الخميس تدمير سلاح الجو لطائرة مسيرة عقب هبوطها في قاعدة معيتيقة العسكرية، وذلك بعد تنفيذها لغارات على أهداف مدنية في قصر بن غشير وغريان.

هذا وفند المركز، في بيان، قيام سلاح الجو باستهداف المهبط بمطار معيتيقة المدني، مشيرًا إلى أن أبواق تنظيم الإخوان الإرهابي وعصاباته الإجرامية، المتسترة بحكومة الوفاق حاولت كعادتها تزييف الحقائق وفبركة الأكاذيب بشأن الضربات، والتي كذبتها غرفة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة.

وأكد المركز، أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها، تعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر، بشأن الالتزام الكامل، بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، وعلى ضمان تأمين وحماية وسلامة السكان المدنيين، والمرافق والأهداف المدنية، والالتزام بقواعد الاشتباك، ومبادئ حقوق الإنسان، ومعاهدات واتفاقيات جنيف بالخصوص.

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