المنفور يكشف وجود 30 خبيرًا عسكريًا تركيًا يعملون لصالح المليشيات في طرابلس

طرابلس-العنوان

كشف آمر غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد منفور، وجود 30 خبيرا عسكريا تركيا يعملون لصالح المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة المرصد الليبية.

وأكد المنفور أن سلاح الجو استهدف اليوم الخميس طائرة تركية مسيرة بعد رصدها وتتبعها، أثناء محاولتها استهداف القوات المسلحة جنوب طرابلس.

وقال: “إن الطائرة التركية بدون طيار التي تم تدميرها هي واحدة من أصل ثلاثة طائرات من نفس النوع”.

وسبق أن كُشف النقاب عن وصول إمدادات عسكرية وخبراء أتراك للمشاركة في القتال بشكل مباشر إلى جانب قوات الوفاق والميليشيات الارهابية الموالية لها.

وجرى رصد إرسال تركيا للأسلحة إلى ليبيا في أكثر من مرة، حيث وصلت مؤخرًا إلى مطار مصراتة طائرة من طراز أنتينوف تابعة لشركة أوكرانية آتية من أنقرة وعلى متنها طائرات من دون طيار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية