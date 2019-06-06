“سرت النفطية” تختبر بئراً تطويرية جديدة

قامت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، الثلاثاء، بالاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة “هــ 111-20” بحقل الراقوبة والذي من المُتوقع أن يرفع إجمالي الإنتاج اليومي للحل بقيمة 1102 برميل.

وقامت الشركة بحفر هذه البئر بطبقة مكمن “الواحة”، وذلك بالتعاون مع شركة الجوف، ومن المُنتظر أن يتم ربط البئر على خط الإنتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع.

وجاءت عملية الحفر في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

يُشار إلى أن الشركة قد انتهت منتصف أبريل الماضي من أعمال الصيانة بإدارة تزويدات الغاز ومراحل صيانة محرك “الوشكة” سي 41 التابع للضاغطة C12 بهدف زيادة إجمالي سعة الضاغطة لتصل إلى 250 مليون قدم مكعب يومياً.

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