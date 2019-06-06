لهيب الصحراء.. شهادة للتاريخ عن حرب تشاد

أصدر الكاتبان د.عبد القادر الفيتوري ود.سالم الهمالي “كتاب لهيب الصحراء.. حرب تشاد” الذي ينقل روايات من عاصروا ما حصل في هذه الحرب.

وجاء في مقدمة الكتاب أن هذه الحرب تسببت في الإيغال في دماء بريئة من كلا الجانبين الليبي والتشادي باسم الوطن والأمر العسكري الواجب التنفيذ بعد أن تم سوق الآلاف من أبناء ليبيا إلى تلك المحرقة والكثير منهم لاقوا حتفهم وآخرون عادوا مصابين بتشوهات وإعاقات ومثلهم من ماتوا في الصحراء.

يشار إلى أن د.عبد القادر الفيتوري كاتب وأستاذ جامعي عمل في جامعة سبها فيما يعد د.سالم الهمالي أكاديميا وكاتبا وشاعرا معروفا.

هذا ويعد كل من د.الفيتوري ود.الهمالي علمين من أعلام الصحافة والإعلام في ليبيا.

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