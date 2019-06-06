السراج يؤدي صلاة عيد الفطر برفقة شخصية مدرجة في قوائم الإرهابيين

طرابلس-العنوان

أظهرت صور لأداء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صلاة العيد يوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، بروز شخصية مصنفة إرهابيًا من بين قائمة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، التي أصدرتها يوم 10 يونيو 2017.

وظهر “صالح هدية الدعيكي” المسؤول العسكري للجماعة المقاتلة والقيادي السابق في سجن الهضبة، وهو يؤدي صلاة العيد بجوار السراج، الأمر الذي يظهر العلاقة الوطيدة بين المجلس الرئاسي والجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأظهرت بطاقة سابقة صادرة عن الأجهزة الأمنية في ليبيا بأن “صالح هدية الدعيكي” وهو من مواليد 1973 بطرابلس كان قد غادر ليبيا عام 1990 إلى أفغانستان للالتحاق بالحرب الدائرة هناك.

وأوضحت المعلومات أن “”صالح هدية الدعيكي” شارك في الحرب الدائرة في أفغانستان بين القوات الأفغانية والقوات الروسية وقد تلقى التدريبات العسكرية اللازمة لذلك، وذلك قبل القبض عليه وترحيله إلى ليبيا.

ومن أفغانستان سافر إلى موريتانيا لغرض الدراسة بجواز سفر موريتاني مزور وتنقل بين السعودية وسوريا وباكسان والسنغال والسودان وإير ان وماليزيا وزامبيا بجواز سفر مزور، حيث تحصل على تلك المستندات من عناصر الجماعة المقاتلة.

وأنظم “صالح هدية الدعيكي” إلى الجماعة المقاتلة أثناء تواجده في أفغانستان.

وبعد اعتقاله في أفغانستان وترحيله إلى ليبيا حكم القضاء الليبي إبان النظام السابق على “صالح هدية الدعيكي” بالسجن المؤبد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية