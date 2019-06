المتوسط:

أفادمكتبالإعلامللقيادةالعامةللقواتالمسلحةالليبية،بأنالجيشبالتنسيقمعالحكومةالمؤقتة،قامبتسييرجسرجويلمدينةغاتيعملعلىنقلموادالإغاثةوالموادالغذائيةالمستعجلةوأدويةومولداتكهربائية،كماسيتمنقلالمُصابينوالمرضىللحصولعلىالرعايةالطبيةاللازمة.

وأشارمكتبالإعلام،إلىأنهذايأتيانطلاقامنالواجبالوطنيوالإنساني،وإستجابةلنداءاتأهالينافيمدينةغاتوضواحيها.

