تجدد الاشتباكات العنيفة فـي محور طريق المطار

قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة يشهدها في هذه الاثناء محور طريق المطار بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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