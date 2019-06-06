صور | القيادة العامة : جسر جوي وبري آمن إلى غات بالتنسيق مع الحكومة المؤقتة

ليبيا – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تسيير جسر جوي لمدينة غات يعمل على نقل مواد الإغاثة والمواد الغذائية المستعجلة وأدوية ومولدات كهربائية .

وقالت القيادة في بيان اليوم الخميس أن ذلك يأتي إنطلاقاً من واجبها الوطني و الإنساني وإستجابة لنداءات أهالي في غات وضواحيها وبتكليف مباشر من القائد العام قامت القيادة العامة للقوات المُسلحة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة

وأعلنت القيادة العامة في بيانها بأنه سيتم نقل المُصابين والمرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة وذلك على متن هذه الطائرات مشيرة إلى أن عمليات النقل تسير بيسر وإنتظام .

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي عن انطلاق رحلة جوية صباح اليوم من مطار بنينا الدولي محملة بقافلة من المساعدات إلى مدينة غات بحضور وزير الصناعة السنوسي صالح ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد.

وأوضح العريبي أن الشحنة التي نُقلت مباشرة إلى مطار غات عبر طائرة شحن تحتوي على أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية طبية.

وأضاف العريبي أن هناك قافلة طبية مزودة بجميع الأدوية الخاصة بالضغط والسكر والأدوية الخاصة بالأطفال والأمصال الوقائية انطلقت من مدينة سبها والمدن المجاورة لها عبر سيارات إسعاف مجهزة بالكامل ومصحوبة بفريق طبي.

وكانت الحكومة المؤقتة قد أرسلت يوم أمس الاربعاء أول قافلة من بنغازي وسبها إلى غات تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأغطية وبعض المستلزمات العاجلة الأخرى .

وبين العريبي أنه تم توفير مضخات لشفط المياه ومضخات غاطسة لآبار مياه الشرب بالمولدات الكهربائية وهي الآن في طور الشحن من مدينة سبها إلى مدينة غات لمساعدة أهالي المدينة جراء السيول الجارفة.

وأكد العريبي أن الحكومة المؤقتة لن تتأخر عن أداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية مهما كلفها ذلك رغم الحصار وانعدام الموارد لديها ورغم عبث السراج وعصابته بأموال الشعب بجلب الأسلحة والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون الجيش الليبي بطرابلس ، وذلك وفق تعبيره .

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