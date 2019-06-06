باشاغا على رأس قافلة إغاثة ومساعدات لمدينة غات المنكوبة

يتجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إلى مدينة غات جنوب ليبيا، على رأس قافلة إغاثة ومساعدات عاجلة لأهالي وسكان المدينة، لرفع المعاناة عن المواطنين المتضررين جراء السيول والفيضانات التي حلت بها، والوقوف على الأحوال الإنسانية والمعيشية فيها.

وأوضح باشاغا خلال تصريح صحفي في مطار معيتيقة الدولي، أن قافلة المساعدات على متنها أدوية ومستلزمات ضرورية، مضيفا أنه كان من المفترض أن تصل أمس الأربعاء لأهالي وسكان مدينة غات، لكن سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية عند الوصول لمدينة غات حال دون وصولها مما اضطر الطائرة للعودة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وأكد وزير الداخلية الليبية أن هذه القافلة سيتم إرسالها اليوم الخميس، موضحا أنها لن تكون الوحيدة وسيتبعها عدد من القوافل الأخرى، إضافة إلى إمدادات برية سيتم إرسالها من كافة المدن الليبية.

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