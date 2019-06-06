الطب الميداني والدعم يستنكر استهداف العاملين فيه

أصدر مركز الطب الميداني والدعم المعني بالتعامل مع الإصابات بسبب الحرب الدائرة في العاصمة طرابلس بيانا حمل عنوان “أوقفوا استهداف الإنسانية”.

وأشار المركز في بيانه إلى أن طبيعة عمله هي إسعاف المصابين وجرحى الاشتباكات وتوفير الاحتياجات الطبية للنازحين وإجلاء المدنيين العالقين في مواقع القتال، مؤكدا أن العاملين فيه ينتمون إلى كافة المدن وليس له أي توجه سياسي أو جهوي لأنه يعمل بالانطلاق من الضمير المهني والإنساني.

وأضاف البيان أن الاستهداف المتكرر للملاكات العاملة في المركز وتجهيزاته ونقاط عمله لا مبرر له ويفاقم المعاناة اليومية لمن يحتاجون إلى الرعاية من قبل المركز في وقت تنصلت فيه العديد من الجهات ولم تقم بما يقوم به هذا المركز لإغاثة المحتاجين له.

هذا واستنكر البيان ما تعرض له المستشفى الميداني الكريمية التابع للمركز صباح اليوم الخميس من قصف جوي تسبب في إصابة مسعفين وطبيب وتدمير جزء من مبنى المستشفى.

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