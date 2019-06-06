البريقة: الوقود متوفر ومحطات ستعمل على مدار الساعة

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط بيانا بشأن مواكبتها للمختنقات في محطات الوقود التابعة لشركات التوزيع ومساعيها لحل هذه المختنقات والعمل على إنهائها.

وأكد البيان قيام شركة البريقة لتسويق النفط بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى حلول ليتقرر في اجتماع الشركة مع غرفة الطوارئ المشكلة من قبل لجنة الطوارئ بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنعقد اليوم الخميس تكليف 14 محطة وقود تابعة لشركات التوزيع بالعمل على مدار الساعة.

وأضاف البيان أن المحطات المشمولة بالعمل على مدار الساعة الـتابعة لـشركة نفط ليبيا، هي محطة رقم 85 تاجوراء ومحطة رقم 47 أبو ستة ومحطة رقم 61 شارع السيدي ومحطة رقم 69 الهضبة الشرقية ومحطة رقم 37 قرقارش أبو نواس والتابعة لشركة الشرارة وهي محطة رقم 17 ومحطة وقود جنزور ومحطة رقم 7 حي الأندلس ومحطة رقم 95 قرجي ومحطة رقم 99 غوط الشعال وشركة الراحلة وهي محطة رقم 45 زاوية الدهماني ومحطة رقم 133 باب بن غشير ومحطة رقم 107 الفلاح ومحطة رقم 23 شارع الجمهورية ومحطة 27 قرجي.

وشددت الشركة في بيانها على عمل المحطات الأخرى خلال ساعات الدوام الرسمي لإنهاء حالات الزحام أمام المحطات، مؤكدة أن الوقود متوفر في كافة مستودعاتها مع تثمينها لكافة الجهود الرامية إلى تأمين قوافل الوقود ومحطات توزيعه ومستودعاته.

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