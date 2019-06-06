الأمطار تواصل الهطول على غات

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على بعض المدن لا سيما في مدينة غات التي تعرضت إلى الغرق بسبب كميات الأمطار الكبيرة.

وأشار بيان صادر عن المركز إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة خاصة على غات وتصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا ما يؤدي إلى جريان بعض الأودية المحلية واحتمال أن تمتد الأمطار على غدامس ونالوت والكفرة وضواحيها مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة .

وتوقع المركز في بيانه ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب لتسجل ما بين الـ31 والـ41 درجة فيما تبقى معتدلة على المناطق الساحلية للشمال الشرقي وتتراوح ما بين 23 و29 درجة مئوية.

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