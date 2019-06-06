الحكومة ترسل قوافل إغاثية وإنسانية إلى مدينة غات

أعلنت الحكومة المؤقتة انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من المخازن الاستراتيجية للحكومة في مدينة بنغازي، ومخازنها بمدينة سبها باتجاه بلدية غات التي اجتاحتها السيول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حاتم العريبي، إن الحكومة المؤقتة رفعت حالة التأهب القصوى، من خلال تكوين لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة المكلف، الدكتور عبدالرحمن الأحيرش.

وأفاد العريبي بأن الحكومة المؤقتة فتحت خطا عاجلا لإرسال قوافل الإغاثة إلى غات، متضمنة سلعا متنوعة وأدوية، لافتا إلى أن الهلال الأحمر المدعوم من الحكومة المؤقتة يجهز شحنة من المعونات والخيام ستنطلق من بنغازي إلى مدينة غات.

ولفت العريبي إلى أن القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية تعمل على إجلاء العالقين في مناطق الفياضانات بغات، وتسهيل حركة السير، وتأمين قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى تلك المنطقة.

كما أعلن الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، اليوم، عن تسيير رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى مدينة غات، تحمل على متنها احتياجات لوجستية، ومولدات كهربائية، وأدوية.

كما كشف العريبي عن انطلاق قافلة طبية من مدينة سبها بسيارات إسعاف مجهزة بالكامل، مصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات، وأدوية للأطفال ومرضى السكري وضغط الدم، بالإضافة إلى تجهيز معدات ومضخات غاطسة لتوفير مياه الشرب، ومضخات لشفط المياه.

وقال العريبي إن الحكومة المؤقتة لن تتأخر عن أداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية، رغم الحصار، وانعدام الموارد، وعبث المجلس الرئاسي بأموال الشعب.

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