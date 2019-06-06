مرتزق تشادي يكشف تفاصيل تجنيدهم فى صفوف قوات الوفاق – فيديو

ذكرت قناة ليبيا الحدث أن الجيش الوطني الليبي ألقى القبض على مرتزق تشادي أثناء القتال ضد الجيش.

وقالت القناة في فيديو عرضته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان المرتزق التشادي أكد انه يقاتل مع قوات الوفاق في طرابلس مقابل الحصول على مبالغ مالية يحصلون عليها فى محاور القتال.

وأوضحت قناة ليبيا الحدث أن أهالي الزنتان حصلوا على مقاطع فيديو تظهر توجه مجموعة من المرتزقة التشاديين فى طريقهم للانضمام الى القيادي بالوفاق “اسامة جويلي” ولفتت القناة الى أنها تلقت معلومات من اهالي الزنتان عن تجمع المرتزقة التشاديين فى منطقة السويعات قبل توجهها الى محاور القتال ضمن قوات الجويلي وهذا يظهر الجريمة التى يرتكبها فايز السراج وفتحي باشاغا فى قتل الليبيين بأموال الليبيين بيد مرتزقة اجانب.

تقرير / القوات المسلحة تقبض على مرتزق تشادي الجنسية يقاتل في صفوف الحشد المليشياوي تقرير / القوات المسلحة تقبض على مرتزق تشادي الجنسية يقاتل في صفوف الحشد المليشياويلمشاهدة باليوتيوب عبر قناتنا – اضغط على الرابط https://youtu.be/aufX__6hWQ4#قناة_ليبيا_الحدث #ليبيا_لحظة_بلحظة Posted by ‎قناة ليبيا الحدث – Libya Alhadath TV‎ on Thursday, June 6, 2019

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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