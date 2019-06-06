بمشاركة المسؤولين: أصحاب البيوت المدمرة بسرت ينظمون وقفة احتجاجية

نظمت مؤسسة التضامن للاعمال الانسانية بسرت بالتعاون مع رابطة سكان المنطاق المدمرة بسرت وقفة احتجاجية أمام المساكن المدمرة بحي الجيزة البحرية بطريق الكورنيش بسرت.

وشارك فى الوقفة عميد بلدية سرت وأعضاء المجلس البلدى للبلدية ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت وعدد من المسؤوليين بقطاعات المواصلات والإعلام والبنية بسرت وعدد من العائلات مصحوبين باطفالهم، وتزامنت هدة الوقفة مع أيام عيد الفطر المبارك.

ورفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها اين المجلس االرئاسى لحكومة الوفاق اين المجلس الاعلى للدولة اين مجلس النواب اين المجلس البلدى سرت اين جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق

وهدد المشاركون عبر شعاراتهم بقفل الطرق الساحلي الرابط الغرب مع الشرق، وقفل خط الغاز بالكامل.

وأكد عميد بلدية سرت مختار خليفة، فى كلمة بالمناسبة أن المجلس البلدى سرت سلم جميع الاجراءات المتعلقة بملف الحصر والتعويضات للمجلس الرئاسى للحكومة ووزارة الاسكان وجهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق مند شهور عقب زيارة رئيس المجلس الرئاسى للمدينة أواخر العام الماضي.

وأصدر المشاركون فى الوقفة بيانا طالبوا فيه بضرورة توحيد جهود الاجهزة الادارية والمجلس البلدى سرت بالبلدية لتخفيف المعاناة، ورئيس واعضاء المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والحكومة ومجلس النواب والحكومة بسرعة التعويضات المالية عن المساكن المدمرة وتسديد قيمة الايجارات المتراكمة منذ 4 سنوات، و صرف بدل الايجار لعدد 1640 عائلة متضررة بسرت.

كما طالب البيان المجلس الرئاسى والجهات ذات العلاقة والمنظمات للقيام بازالة المخلفات الحربية وتراكمات المبانى المدمرة وانتشال الجثث الموجودة منذ عام 2016 بسرت بالاحياء المدمرة وتحت ركام المباني.

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