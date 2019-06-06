التواتي: غات بحاجة إلى وقفة جادة

أعرب النائب بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، عن قلقه تجاه تدهور الأوضاع في مدينة غات جراء السيول والأمطار.

ووجه التواتي في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، مناشدة إلى الجهات ذات الاختصاص بضرورة أن تضطلع بمهامها القانونية والأخلاقية والإنسانية والوطنية وأن تقوم بفتح جسور المد لسكان غات الذين تضرروا من هذه الواقعة والتي أثرت سلبا من خلال انقطاع التيار الكهربي الذي يعد هو شريان الحياة حيث لا مياه شرب بدون كهرباء بسبب حاجة المضخات الى كهرباء.

وقال التواتي، “إن غات بحاجة إلى وقفة جادة من ذوي الاختصاص ولا نقصد هنا ضخ الأموال إلى المجلس البلدي أو إلى أي جهة قد تفتح أبواب الشك في توظيف هذه الواقعة لتبديد المال العام، بل ما نقصده هو تشكيل لجنة خاصة لإدارة هذه الأزمة في أسرع وقت للوقوف على متطلبات الواقعة وتوفير اللازم”.

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