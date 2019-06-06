الشيخ علي بوسبيحة : الفزعة لغات عمل وطني يؤجر عليه

ناشد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبوسبيحة، جميع الأطراف في ليبيا بضرورة التكاتف والتعاون لإنقاذ بلدية غات من الأزمة التي لحقت بها جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت المدينة.

وقال بوسبيحة في نداء استغاثة أطلقه، وخص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “إلى جميع الشعب الليبي بمختلف مجالسه ومنظماته، تعرفون أن غات في أقصى الجنوب الغربي من ليبيا تعرضت لفيضانات عزلتها عن الوطن وعن العالم وأهلها بين غريق ومشرد ونازح.. وأهل فزان ليس لهم من الامكانات ما يساعد بصورة فاعلة لتخفيف هذه المحنة.. لأنهم تعرضوا لحصار جائر من كافة الحكومات وأجهزة الدولة خلال السنوت الفائتة، لذلك نناشد الجميع للمساهمة في انقاذ هذه البلدية.. وعلى المجالس الاجتماعية للقبائل والمحلات والمناطق ومنظمات المجتمع المدني بفزان الإسراع في تشكيل لجنان إغاثة كل حسب منطقته، وعشمنا كبير في أهلها التجار ورجال الاعمال والمزارعين ان يجودوا بما انعم الله عليهم من نعم لاغاثة اهلهم، لاتعولوا كثيرا على الحكومات “الفاسدة” التي كانت سبب فقرنا وما وصلنا إليه من مآسي،، الفزعة لغات عمل وطني يؤجر عليه”، وذلك بحسب تعبيره.

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