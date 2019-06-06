صحة المؤقتة تقدم دعم طبي ومواد طبية لبلدية غات

أعلن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، توفير الاحتياجات الطبية والصحية للمستشفيات العامة والقروية ببلدية غات ضمن برنامج وزارة الصحة الموسع للقوافل الطبية.

من جانبة قال الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة غيث دربوك، إنه قام صباح اليوم الخميس بالإشراف علي نقل القافلة طبية وتقديم الدعم الطبي لبلدية غات، مضيفآ بان القافلة تحتوي علي الاحتياجات الضروية والهامة الخاصة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمساهمة ودعم عدد من مستشفيات وبلديات الجنوب الليبي بهدف تفعيل اقسام الاسعاف والطوارئ وكميات من ادويه الضغط والسكري والنساء والولاده بهدف تقريب الخدمة ورفع المعناه علي المرضي والمواطنين وتوطين الخدمة.

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