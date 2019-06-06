الحكومة المؤقتة تُعلن انطلاق قافلة جديدة إلى غات

‎أعلنت الحكومة الموقتة تسيير رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى مدينة غات تحمل علي متنها احتياجات «لوجستية» من أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية، وذلك مع استمرار السيول التي اجتاحت المدينة في الثالث من يونيو الحالي.

وأشار ‎الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى «انطلاق قافلة طبية من مدينة سبها بسيارات إسعاف مجهزة بالكامل ومصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات وأدوية خاصة للأطفال ولمرضى السكري وأدوية ضغط».

‎ونوه إلى «تجهيز معدات ومضخات غاطسة لتوفير مياه الشرب ومضخات لشفط المياه وهي الآن في طور الشحن من مخازن الحكومة في مدينة سبها».

وأودت السيول التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

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