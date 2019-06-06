ماذا قال المقري حول أزمة غات؟

انتقد الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، تدهور الأوضاع في مدينة غات المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

وقال المقري في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “لاشك أن مدينة غات وماحولها تعرضت لحالة طبيعية شديدة، خلفت خسائر في الاملاك والاثار، نتيجة سقوط الأمطار، مانتج عنها من سيول، وانجرافات، في ظل الامكانيات المعدومة، وحتى الامكانيات التي كانت متوفرة في كل البلاد، والتي تمكن منظمات الطوارئ التابعة للدولة، من الحد من هذه الظاهرة في غات، أو غيرها من المناطق، قد تم تهريبها إلى الدول المجاورة، وبيعها بأرخص الاثمان، من قبل المافيات، فمتى نشهد ظاهرة غير طبيعية، تتعامل مع هذه المافيات وتحيلها للقانون لحسابها، على العبث، الذي طال كل شيء من البالة الى الرافعة، في دولة كانت كلها ورش للعمل، والانجاز، وتلبي في لحظات، كل متطلبات الحد من الكوارث الطبيعية، وتنقذ حياة الناس، وأملاكهم والمباني العامة والخاصة والمواقع التاريخية”.

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