سرت..الحالة الصحية لسجين تكشف فضاعة ممارسات التعذيب بالمدينة

تعرض شاب في مدينة سرت لأقسى أنواع التعذيب حتى شارف على الموت وأصيب بفشل كلوي على يد عناصر تابعين كتيبة الأمن المركزي إحدى المجموعات المسلحة في المدينة.

وقال مصدر طبي بمستشفى إبن سيناء، إن شابا يدعى، جمال السايح أبوبكر، أدخل، يوم الأربعاء، إلى العناية الفائقة وأجريت له عملية غسيل كلوي جراء التعذيب الذي تعرض له من قبل عناصر إحدى الجهات الأمنية والذي كان ظاهرا على كافة أنحاء جسده.

وقال أحد أقارب الضحية، إن ابن عمه اعتقل منذ أيام من قبل عناصر تابعين لكتيبة الأمن المركزي سرت، وتم اليوم إبلاغ عائلته بوجوده في مستشفى ابن سيناء وهو في حالة صحية سيئة جراء التعذيب الذي تعرض له.

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق بالتدخل لوضع حد للانتهاكات وممارسات التعذيب الجسدي والنفسي بحق المواطنين الذين يتم احتجازهم في مدينة سرت.

وطالب رئيس المنظمة أحمد حمزة في بيان تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللانسانية وضمان تقديمهم للعدالة وضمان محاسبتهم وإنزال أشد العقوبات عليهم.

يذكر أن كتيبة الأمن المركزي تابعة لوزارة الداخلية وسبق وأن قام أفرادها بتعذيب سجين يدعى “عبدالسلام المطري” حتى أصيب بفشل كلوي وتوفي جراء التعذيب وتم وأقفل ملف القضية .

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