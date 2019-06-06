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الحكومة المؤقتة تُعلن انطلاق قافلة جديدة لمدينة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، اليوم الخميس، عن تسيير رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى مدينة غات تحمل على متنها احتياجات “لوجستية” أغطيه ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية.

وأضاف العريبي، عن انطلاق قافلة طبية من مدينة سبها بسيارات اسعاف مجهزة بالكامل ومصحوبة بفريق طبي لكافة التخصصات وأدوية خاصة للأطفال ولمرضي والسكري وأدوية ضغط، كما تم تجهيز معدات ومضخات غاطسة لتوفير مياه الشرب ومضخات لشفط المياه وهي في طور الشحن من مخازن الحكومة في مدينة سبها، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة لن تتأخر عن اداء واجباتها تجاه أي مدينة أو منطقة أو قرية ليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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