بلدية وقبائل ترهونة: سنضطر لتأمين الطريق الساحلي بالقوة في حال لم يتم الالتزام باتفاقنا مع القره بوللي

ليبيا – جددت قبائل والمجلس البلدي بمدينة ترهونة في بيان مشترك دعمهم ومساندتهم الكاملة للقوات المسلحة في مواجهة المليشيات المسلحة والعصابات الاجرامية والارهابية وتجار الدين والمال.

البيان المشترك أكد على أن جغرافيا ترهونة الحدودية والاجتماعية والأمنية والسياسية ستبقى عصية على من وصفهم بـ”شداد الافاق والمأجورين وكل المصطفين في صف المليشيات” ، كاشفاً على أن المدينة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وكل من يلوح باستخدام القوة ضدها.

ووجه البيان تحذيراً نهائياً إلى أبناء قبائل ترهونة المنضوين تحت المليشيات في طرابلس من الاستمرار فيما وصفه بـ”العمل الشيطاني” ، وينذرونهم بأن قبائل ترهونة مجتمعة قررت رفع الغطاء الاجتماعي عنهم في حال عدم انسلاخهم عن المليشيات وأنها ستلاحقهم اجتماعياً وسيلاحقهم العار هم وأهلهم وذويهم طوال حياتهم .

ودعا البيان كافة أبناء ترهونة إلى القيام بواجبهم تجاه مدينتهم بالاسهام الفاعل في كل ما يدعم وحدة الصف ويحافظ على أمن المدينة وأهلها ، ويساعد على دقة وسرية الأمن المعلوماتي وأن هذا اقل ما يمكن القيام به في هذا الظرف الاستثنائي بحسب نص البيان.

كما دعا البيان إلى ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين أعيان ومديرية أمن القره بوللي وبين أعيان منطقة سوق الجمعة ترهونة والمتضمن فتح جميع المسارات الرابطة بين ترهونة والطريق الساحلي وعدم التعرض للمارة ومضايقتهم ، معلناً بأن قبائل ترهونة ستكون في حل من هذا الاتفاق في حال لم يتم الالتزام به وأنها ستتخذ كافة الاجراءات والتدابير الضامنة لتأمين الطريق الساحلي والطرق المؤدية إلى مدينة ترهونة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة .

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