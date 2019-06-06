الاعلام الحربي: كيلومترات تفصل الجيش الليبي عن قلب العاصمة طرابلس – فيديو

أعدت شعبة “الإعلام الحربي”، التابعة للجيش الوطني الليبي، مقطع فيديو تتضمن وضع تمركزات الجيش الوطني الليبي بمحاور القتال الدائر في العاصمة طرابلس منذ الـ4 من ابريل الماضي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي الليبي في “الفيديو” الذي عرضته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: جاهزون لتلقي الأوامر الـعسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية؛ بتحرير ما تبقى من الـعاصمة طرابلس.

وأشار المتحدث في مقطع الفيديو إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي على مسافة كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس، حيث اصبح على مقربة من برج الفاتح والشط وشارع عمر المختار وذات العماد، وفقاً للمتحدث في المقطع المصور.

لقليل من الكيلو مترات تفصلنا عن قلب العاصمة .. #انا_لمنتصرون #الاعلام_الحربي #طرابلس القليل من الكيلو مترات تفصلنا عن قلب العاصمة ..جاهزون لتلقي الأوامر الـعسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ؛ بتحرير ما تبقى من الـعاصمة طرابلس الله اكبر Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي‎ on Wednesday, June 5, 2019

وخلال الحديث، لمح أحد المرافقين لمعدي الفيديو هدفًا من العدو تم استهدافه بالأسلحة الخفيفة بكثافة نيرانية كبيرة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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