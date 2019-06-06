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سلال غذائية للمحتاجين في تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مؤسسة عطاء الخير الخيرية في بلدية تراغن عن الـبدء بتوزيع سلال غذائية على الأسر من ذوي الدخل المحدود في البلدية.

ويتضمن برنامج المؤسسة بحسب بيان صحفي صادر عنها التعاون مع برنامج الغذاء العالمي واستهداف 2100 أسرة على مستوى بلديات حوض مرزق.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة هدفها تخفيف المعاناة في ظل الأزمات التي يعاني منها المواطنون في مختلف مناحي الحياة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المدن شحا في السيولة النقدية وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين ممن لم يعودوا قادرين على توفير قوت يومهم في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه والملابس لتزداد معاناتهم من هذا الجانب وتضاف إلى المعاناة في الجوانب الأمنية والخدمية على خلفية الانقسام السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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