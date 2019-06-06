سلال غذائية للمحتاجين في تراغن

أعلنت مؤسسة عطاء الخير الخيرية في بلدية تراغن عن الـبدء بتوزيع سلال غذائية على الأسر من ذوي الدخل المحدود في البلدية.

ويتضمن برنامج المؤسسة بحسب بيان صحفي صادر عنها التعاون مع برنامج الغذاء العالمي واستهداف 2100 أسرة على مستوى بلديات حوض مرزق.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة هدفها تخفيف المعاناة في ظل الأزمات التي يعاني منها المواطنون في مختلف مناحي الحياة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المدن شحا في السيولة النقدية وهو الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين ممن لم يعودوا قادرين على توفير قوت يومهم في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه والملابس لتزداد معاناتهم من هذا الجانب وتضاف إلى المعاناة في الجوانب الأمنية والخدمية على خلفية الانقسام السياسي.

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