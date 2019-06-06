عميد بلدية غات يناشد بالتحرك العاجل لحماية المدنيين

ناشد عميد بلدية غات المنكوبة ” قوماني محمد صالح” المنظمات الانسانية والدولية بسرعة التدخل وتقديم يد العون لسكان البلدية منعا لتفاقم الكارثه وازدياد عدد الضحايا خصوصا مع حاله عدم استقرار الاحوال الجويه واستمرار تساقط الامطار وزياده منسوب المياه. و قال العميد في بيان له نتوجه بطلب اغاثه عاجل الى بعثة الامم المتحدة للدعم ومبعوثها في ليبيا بالقيام بالمهام المؤكله لهم من المجتمع الدولي بشان حماية المدنيين ، مؤكدا ان حياه اكثر من 30 الف مواطن بالبلدية في خطر.

واضاف عميد_البلدية ان مناشدتنا للمنظمات الدولية الانسانية جاءت بعد توجيهنا العديد من النداءات المتكرره لحكومات البلاد واجهزتها بعد مرور اكثر من اربعة ايام على الفيضانات المتواصله التي اجتاحت مدينه غات وضواحيها وإعلانها بلدية منكوبة ولكن لم تصلنا منها الا الوعود .

واوضح قوماني صالح في بيانه بان اربع ايام كانت كافيه لوصول المساعدات من حكوماتنا لكنهم لم يستجيبوا لحياة اكثر من 27 مفقود ووفاة اخرون واختلاط ابار المياه مع الصرف الصحي مما ينذر بكارثه بيئية. كما نوه عميد البلدية ان هذه الحكومات لم تهتم بنزوح اكثر من الفي فرد وانقطاع السبل ببعض المناطق ونفاد واتلاف المخزون الغذائي نتيجه المياه.

وقال عميد بلدية غات ، من واقع مسؤليتنا وبعد تخلي حكوماتنا عنا.. فإننا نتوجه بطلب اغاثه عاجلالى المنظمات الانسانيه والدوليه.. ونطالبهم من مبادي الانسانية .بالتحرك العاجل لتقديم يد العون والمساعدات العاجلة ، مجددا تحذيره للحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الكارثة الانسانية.

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