أجواء آمنة خلال عطلة العيد

انتشرت الدوريات الأمنية داخل معظم المدن بشكل لافت خلال أيام عيد الفطر في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل وزارتي الداخلية بالوفاق والمؤقتة.

وتم بالتنسيق مع كافة مديري الأمن عمل الدوريات الأمنية على التفتيش عن الإجراءات القانونية مثل رخص القيادة واللوحات المعدنية وإثبات الهوية الشخصية وإزالة تعتيم الزجاج بغرض المحافظة على الأمن والاستقرار.

وشهدت معظم المدن زحاما في الحركة على الطرق الرئيسية وانتشار التمركزات الأمنية بين الغرف الأمنية المشتركة ومديريات الأمن الوطني وأقسام المرور والتراخيص لتأمين وتنظيم الحركة على الطريق العام ومتابعة وتأمين أهالي وضيوف المناطق أثناء فترات التنقل وفي الأسواق التي زادت كثافة المشترين لمستلزمات العيد فيها، فضلا عن سعي الأجهزة الشرطية للتعامل مع أي طارئ أمني لتمر عطلة العيد بأمن واستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية