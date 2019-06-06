بلدي بني وليد يعقد إجتماعاً طارئاً لدعم بلدية غات

عقد بمقر ديوان بلدية بني وليد إجتماعا ضم عميد بلدية بني وليد ومدير مكتب الخدمات الصحية بني وليد ومدير مستشفى بني وليد العام وبعض من مدراء القطاعات بالبلدية. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري بتسيير قافلة من المساعدات الطبية والأغطية والمواد الغذائية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى بلدي بني وليد لرفع المعاناة عن الإخوة في مدينة غات .يذكر أن مدينة غات تعرضت إلى فيضانات أدت إلى غرق العديد من المنازل وإغلاق للطرق ونزوحا للعائلات.

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