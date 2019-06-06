القيادة العامة تعلن تسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة إلى مدينة غات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، أنها بدأت بتسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة إلى مدينة غات وضواحيها في أقصى جنوب غرب ليبيا لدعم أهالي وسكان المدينة المتضررين جراء السيول والفيضانات الجارفة التي تجتاح المدينة منذ الإثنين الماضي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة عبر صفحته على «فيسبوك» إن تسيير الجسر الجوي جاء «انطلاقاً من واجبها (القيادة العامة) الوطني والإنساني واستجابة لنداءات أهالينا في مدينة غات وضواحيها وبتكليف مباشر من القائد العام».

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن تسيير الجسر الجوي جرى بالتنسيق بين القيادة العامة والحكومة الموقتة و«يعمل على نقل مواد الإغاثة والمواد الغذائية المستعجلة وأدوية ومولدات كهربائية» لمدينة غات، منوهًا إلى أنه «سيتم نقل المُصابين والمرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة».

وأودت السيول والفيضانات التي تجتاح بلدية غات منذ الإثنين الماضي بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

و‎أعلنت الحكومة الموقتة اليوم عن تسيير رحلة جوية من مطار بنينا الدولي إلى مدينة غات تحمل علي متنها احتياجات «لوجستية» من أغطية ومفروشات ومولدات كهربائية وأدوية، وذلك مع استمرار السيول التي اجتاحت المدينة في الثالث من يونيو الحالي.