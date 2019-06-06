الأوروبي: لا نمول مراكز احتجاز في ليبيا

نفى الاتحاد الأوروبي أنباء تحدثت عن تمويله مركزا حكوميا لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين في ليبيا ممن يتعرضون فيه لانتهاكات كبيرة لحقوقهم الإنسانية.

وأشارت “مايا كوسيانيتش” المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” إلى أن ما يشاع بشأن تمويل هذا المركز عار عن الصحة، مجددة موقف الاتحاد الداعي لإغلاق كافة المراكز من هذا النوع في ليبيا.

وأكدت “كوسيانيتش” أن الاتحاد يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، كاشفة في ذات الوقت عن وجود اتصالات مع المنظمات الدولية بشأن المراقبة الدائمة أو المؤقتة لما يجري في مراكز الاحتجاز، فضلا عن وجود بعثة أوروبية ناشطة في ليبيا وتونس.

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