اخبار ليبيا الان

الأوروبي: لا نمول مراكز احتجاز في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى الاتحاد الأوروبي أنباء تحدثت عن تمويله مركزا حكوميا لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين في ليبيا ممن يتعرضون فيه لانتهاكات كبيرة لحقوقهم الإنسانية.

وأشارت “مايا كوسيانيتش” المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” إلى أن ما يشاع بشأن تمويل هذا المركز عار عن الصحة، مجددة موقف الاتحاد الداعي لإغلاق كافة المراكز من هذا النوع في ليبيا.

وأكدت “كوسيانيتش” أن الاتحاد يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، كاشفة في ذات الوقت عن وجود اتصالات مع المنظمات الدولية بشأن المراقبة الدائمة أو المؤقتة لما يجري في مراكز الاحتجاز، فضلا عن وجود بعثة أوروبية ناشطة في ليبيا وتونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك