بني وليد ترسل مساعدات انسانية إلى غات‎

انطلقت ظهر اليوم من مدينة بني وليد قافلة اغاتية تحمل مواد طبية ومواد غدائية ومستلزمات أطفال لبلدية غات مقدمة من قبل بلدية بني وليد والخدمات الصحية ومستشفي بني وليد العام. وذكر المكتب الإعلامي للبلدية ان المساعدات تأتي ضمن جهود البلدية لتكاثف مع كل البلديات ولتخفيف العبئ على معاناه سكان البلدية في غات بعد السيول والكوارث الطبيعية التي حلت بها. واضاف اعلامي بلدية بني وليد ان البلدية في تواصل مستمر مع بلدية غات لتوفير المستلزمات الاساسية للبلدية وحسب الإمكانيات المتوفرة لبلدية بني وليد.

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