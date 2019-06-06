بني وليد ترسل مساعدات انسانية إلى غات‎

انطلقت ظهر اليوم من مدينة بني وليد قافلة اغاتية تحمل مواد طبية ومواد غدائية ومستلزمات أطفال لبلدية غات مقدمة من قبل بلدية بني وليد والخدمات الصحية ومستشفي بني وليد العام. وذكر المكتب الإعلامي للبلدية ان المساعدات تأتي ضمن جهود البلدية لتكاثف مع كل البلديات ولتخفيف العبئ على معاناه سكان البلدية في غات بعد السيول والكوارث الطبيعية التي حلت بها. واضاف اعلامي بلدية بني وليد ان البلدية في تواصل مستمر مع بلدية غات لتوفير المستلزمات الاساسية للبلدية وحسب الإمكانيات المتوفرة لبلدية بني وليد.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
كتيبة خالد بن الوليد تعلن التوجه إلى مدينة مرزق لدعم الأجهزة الأمنية وإعادة الاستقرار
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
القيادة العامة تعلن تسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة إلى مدينة غات
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بلدي بني وليد يعقد إجتماعاً طارئاً لدعم بلدية غات
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الأوروبي: لا نمول مراكز احتجاز في ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك