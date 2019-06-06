الجيش يُسير جسراً جوياً لإغاثة غات

قام الجيش الوطني الليبي، بتسيير جسر جوي لنقل مواد اغاثية إلى مدينة غات. وقال مكتب الإعلام في القيادة العامة للجيش قامت القيادة العامة للقوات المُسلحة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة بتسيير جسر جوي لمدينة غات يعمل على نقل مواد الإغاثة والمواد الغذائية المستعجلة وأدوية ومولدات كهربائية، كما سيتم نقل المُصابين والمرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وتشهد مدينة غات منذ يوم الاثنين هطول أمطار غزيرة وسيول متدفقة من ناحية الجزائر، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنطقة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار إلى اليوم الخميس، وتدفق السيول من ناحية الجزائر.

وحذر المجلس البلدي غات، والمركز الوطني للأرصاد الجوية من عدم استقرار أحوال الطقس في المنطقة خلال اليومين المقبلين، واستمرار سقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في المدينة التي تشهد أوضاعًا صعبة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية، إن السيول التي اجتاحت مدينة غات غطت 70% من مناطقها وأغرقَت أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في عديد الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحًا لعديد المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدًا عن الخطر، جراء السيول والفيضانات نتيجة هطول الأمطار.

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