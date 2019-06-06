صور..توصيل شحنات من المساعدات جواً وبراً إلى غات

قام وفدان حكوميان ،بزيارة مدينة غات و توصيل شحنات من المساعدات العاجلة، وضم الوفد الأول وزير الصحة أحميدة بن عمر، ووزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، حيث تم نقل ادوية باستخدام الإسعاف الطائر.

بينما ضم الوفد الثاني وكيل وزارة المواصلات هشام أبوشكيوات وعدد من المسؤولين، وتم توصيل شحنات من المساعدات قامت بتجهيزها وزارة الداخلية ونقلت على متن الخطوط الافريقية.

وانطلقت ايضا عدد من الشاحنات المحملة بالمؤن والمساعدات اللازمة عن طريق البر، وتتواصل في الغد قوافل المساعدات للتخفيف من معاناة الأهالي وتوفير احتياجاتهم، من جانبها وضعت منظمة الإغاثة برنامجاً خاصا بتوصيل المساعدات إلى المدينة.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قراراً يوم الثلاثاء، بتخصيص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات بعد أن إعلانها ” مدينة منكوبة ” من قبل المجلس البلدي ووزارة الداخلية.



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