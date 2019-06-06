خفر السواحل يساعد قاربا للمهاجرين قبالة السواحل الليبية

ساعدت سفينة لخفر السواحل الليبي قاربا لمهاجرين كانت الأمواج تتقاذفه قبالة سواحل ليبيا أمس الأربعاء . وقدمت بيلوت فيلونتير، وهي منظمة تقدم دعما جويا للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ على طرق المهاجرين في البحر المتوسط، لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية لسفينة خفر السواحل لدى اقترابها من قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين في عرض البحر.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 2297 مهاجرا غرقوا أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي من أصل 116 ألفا و959 شخصا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر. وأصبح ساحل ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين، حيث يستغل مهربو البشر حالة الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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