قرين صالح يحذر من مؤامرات مشبوهة لتقسيم الجنوب

حذر سفير ليبيا الأسبق بتشاد، قرين صالح، جميع شعبيات الجنوب وفعالياتها مما وصفها بـ “التحركات المشبوهة والمؤامرة الخارجية” لتقسيم الجنوب. وقال صالح في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنني أحذر كل شعبيات الجنوب وفعالياتها وقراها من ما حدث في سبها ويحدث الآن في مرزق من تجاوزات وزهق للارواح من بعض العناصر وما قد يحدث خلال الايام القادمة أن صحت المعلومات من تحركات مشبوه يائسة لن يخسر فيها ألا سكان الجنوب اليوم وغداً وعليكم ان تستعدوا لمواجهة هذه المؤامرة التي لا يستبعد أن يكون من ورائها أولئك العملاء والجواسيس أصحاب الجنسيات الاجنبية الذين يريدون فصل الجنوب والسيطرة عليه تنفيذاً لآوامر أسيادهم الذين دمروا بهم ليبيا”.

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