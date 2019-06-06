الكهرباء تكشف أسباب انقطاع الكهرباء عن غات

أعلنت الادارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء أنها تتابع عن كثب ارتفاع منسوب المياه والسيول والفيضانات في مناطق غات وتهاله والبركت، وانقطاع الكهرباء عنها. وأوضحت الشركة، أن جميع محطات الجهد 11/66تشتغل ومشحونه ولايمكن في الوقت الحالي شحن خطوط 11ك ف التي تتغذى من هذه المحطات، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه التي غمرت المنازل وحفاظآ على اراوح الناس وممتلكاتهم، لافتة إلى أن فرق الصيانة جاهزة للصيانة والتشغيل وفي انتظار انخفاض منسوب المياه ليتم إرجاع الكهرباء ومعالجة أي أعطال إن وجدت. كما أكدت الشركة، أنها تتابع الوضع في المناطق المذكورة بشكل مستمر من خلال مكاتب التشغيل والصيانة في تلك المناطق.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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