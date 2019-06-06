وزراء من الوفاق في زيارة تفقدية لمدينة غات

قام وفد وزاري ضم وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد بن عمر، ووزير الحكم المحلي ميلاد عبدالله الطاهر، بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة غات للوقوف على الأوضاع الإنسانية بالمدينة والمتطلبات الضرورية لمعالجة أوضاع المتضررين نتيجة السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة غات. وقال وزير الصحة، إن الوزارة تمكنت من نقل الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة باستخدام الإسعاف الطائر، مضيفاً أنه تم تخصيص جسراً جوياً وبرياً مفتوحاً لتوصيل الشحنات والمساعدات إلى المدينة. وكان المجلس الرئاسي أصدر قراراً يوم الثلاثاء، بتخصيص 10 مليون دينار لمعالجة أوضاع مدينة غات بعد إعلانها “مدينة منكوبة “.

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