دومة: مرزق تذبح بصمت

وصف النائب عن مدينة سبها مصباح دومة ما يجري في مدينة مرزق بذبح صامت للمدينة من خلال القيام بقتل المدنيين من الرجال النساء والاقتحامات بالسيارات المصفحة وما يقوم به القناصة اذلين يقتلون كل شي يتحرك إذ لم تسلم منهم حتى الحيوانات.

وأشار دومة في تصريحات صحفية إلى وجود تطهير عرقي للأهالي العزل من السلاح بدعم ممن وصفها بـ”حكومة طرابلس” تحت مسمى قوة حماية الجنوب المتحالفة مع المرتزقة والإرهابيين.

وأبدى دومة استغرابه من صمت الجميع إزاء نداءات الاستغاثة من الأهالي المحاصرين ومنع الجرحى من الوصول الى المراكز الطبية لتلقي العلاج وهي أمور ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

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