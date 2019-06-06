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دومة: مرزق تذبح بصمت

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف النائب عن مدينة سبها مصباح دومة ما يجري في مدينة مرزق بذبح صامت للمدينة من خلال القيام بقتل المدنيين من الرجال النساء والاقتحامات بالسيارات المصفحة وما يقوم به القناصة اذلين يقتلون كل شي يتحرك إذ لم تسلم منهم حتى الحيوانات.

وأشار دومة في تصريحات صحفية إلى وجود تطهير عرقي للأهالي العزل من السلاح بدعم ممن وصفها بـ”حكومة طرابلس” تحت مسمى قوة حماية الجنوب المتحالفة مع المرتزقة والإرهابيين.

وأبدى دومة استغرابه من صمت الجميع إزاء نداءات الاستغاثة من الأهالي المحاصرين ومنع الجرحى من الوصول الى المراكز الطبية لتلقي العلاج وهي أمور ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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