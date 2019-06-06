الاعلام الحربي: هذه نتائج “معارك الاستنزاف” في طرابلس.. ونذكر بهذا الأمر!

تحدثت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي عن نتائج معارك الاستنزاف التي تخوضها القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها، أن القوات المسلحة إن خاضت العديد من معارك الإستنزاف، نتج عنها استهداف عدد كبير من مخازن الذخيرة وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للمجموعات المسلحة ومن تحالف معهم من خارج الوطن؛ وكذا كشفت عن حقيقة هذه الجماعات والتنظيمات وإرتباطها بدول أخرى وما أحدثه كل ذلك من خلافات وإنشقاقات داخل صفوفهم.

ووجهت الشعبة في بيانها رسالة تذكير لكل المغُرّر بهم، بما جاء في بيان القائد العام لعملية الفتح المُبين بأن القوات المسلحة “ستدخل بسلامٍ على من أراد السلام، مُناصرين للحقّ غير غازيين، ومن دخل بيته وألقي سلاحه فهو آمن، ومن رفع الرايه البيضاء فهو آمن”.

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