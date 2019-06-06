لإغاثة غات شباب أوباري ووادي الحياة في الموعد

تقرير|218

أقام “شباب الاصلاح” عدة نقاط لجمع التبرعات في مدينة أوباري لإغاثة سكان مدينة غات وضواحيها جراء تضررهم من مياه السيول والأمطار التي اجتاحت المنطقة.

وقال عضو “رابطة شباب أوباري” إن أشياء أساسية تحتاجها العائلات كأولوية مثل المياه وحفاظات الأطفال إضافة إلى الأغذية.

كما نصب شباب “رابطة الانوار” في بلدة الغريفة بجرمة –وادي الحياة- خيمة على قارعة الطريق لاستقبال التبرعات التي تنوعت ما بين أغذية وملابس ومبالغ مالية، أما الهلال الاحمر فسارع هو أيضاً بتحميل ما لديه من معونات غذائية في مقطورة لنقل البضائع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ و الإمداد وبرنامج الأغذية العالمي، استعداداً للانطلاق إلى غات رفقة فريق من الهلال الأحمر بفرع سبها والشاطئ.

وتشارك جهات عدة في منطقة وادي الحياة، من بينها بنت بية والديسة والحية بتقديم المساعدات الإنسانية لأشقائهم في غات بسبب ما تعرضو له من خسائر مادية وبشرية جراء السيول التي غمرت عدة أحياء سكنية.

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