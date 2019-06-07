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إرهابيو داعش يعلنون مسؤوليتهم عن تفجير درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن أمس الخميس عبر صحيفة تابعة له مسؤوليته عن تفجير السيارتين الملغومتين الذي استهدف وحدة “عسكرية” تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي في درنة قبل ثلاثة أيام.

يُذكر أن التفجير الإرهابي الثاني وقع صباح الثلاثاء الماضي واستهدف مركزاً للشرطة بضاحية الساحل الشرقي في مدينة درنة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وهو التفجير الثاني من نوعه خلال أسبوع.. وقال مصدر خاص لـ218 في حينه إن التفجير تم عن طريق حقيبة وضعت عند سور مدرسة الانتفاضة المجاورة للمركز.

يُشارُ إلى أن التفجيرين الأولين المزدوجيْن استهدفا مقرين تابعين لغرفة عمليات الكرامة، الأول بالقرب من مدرسة القدس والآخر بالقرب من معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء، صباح السبت الماضي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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