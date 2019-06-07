الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

شكك الاتحاد الأوروبي بالأنباء المتداولة بشأن تمويله لمركز حكومي لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يتعرض فيه هؤلاء لـ”انتهاكات صارخة” لحقوق الإنسان.

ونفى الاتحاد، على لسان المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، وجود مثل هذا التمويل، حيث قالت: “موقفنا واضح، يجب إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا”.

ونأت مايا كوسيانيتش بالاتحاد عن أي تمويل ممكن لأي مركز احتجاز حكومي في ليبيا، مشيرة إلى أنه يعمل مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتحسين حياة المتواجدين في ليبيا.

وكان الاتحاد قد وصف في أكثر من مناسبة بـ”الرهيبة” شروط احتجاز المهاجرين في ليبيا، مؤكداً على ضرورة إجلاء هؤلاء وإعادتهم إما إلى بلدانهم الأصلية أو لبلدان أخرى آمنة.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم العام الماضي في تمويل عمليات إجلاء 15 ألف مهاجر عالقين في ليبيا تمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ويكرر الاتحاد الأوروبي بأنه يعمل مع المنظمات الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، “يجب أن يكون كل عمل متوافقاً مع قيمنا”، وفق المتحدثة.

وحول ما إذا كان للاتحاد مراقبين دائمين أو مؤقتين في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، جاء رد كوسيانيتش غامضاً، إذ أكتفت بالحديث عن اتصالات مع المنظمات الدولية بهذا الشأن وعن وجود بعثة أوروبية تنشط في ليبيا وفي تونس أيضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية