«رويترز»: داعش يتبنى التفجير القريب من مقر الجيش في درنة

أعلن تنظيم «داعش»، عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين ، مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين الذي استهدف وحدة عسكرية تابعة للقوات التابعة للقيادة العامة للجيش في درنة الأحد الماضي، حسب ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
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جريدة الايام الليبية
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