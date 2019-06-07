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«رويترز»: داعش يتبنى التفجير القريب من مقر الجيش في درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن تنظيم «داعش»، عبر صحيفة النبأ التابعة له مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين ، مسؤوليته عن تفجير سيارتين ملغومتين الذي استهدف وحدة عسكرية تابعة للقوات التابعة للقيادة العامة للجيش في درنة الأحد الماضي، حسب ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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