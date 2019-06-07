المنفور يكشف تفاصيل جديدة بشأن التركية المسيرة

كشف آمر غرفة عمليات سلاح الجو في الجيش الوطني اللواء محمد المنفور عن مزيد من التفصيلات بشأن الطائرة التركية المسيرة التي أسقطتها مقاتلات السلاح.

وأشار المنفور في تصريح صحفي إلى أن هذه الطائرة كانت تقوم بالإسناد المباشر للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فضلا عن قيامها بجولة استطلاعية قتالية فوق محاور الجيش الوطني مبينا أن مقاتلات سلاح الجو تابعت الطائرة المسيرة حتى هبوطها ليتم استهدافها وتدميرها بعد التيقن من كونها خارج نطاق المطار المدني في معيتيقة.

وأضاف أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإعلامها لن تستطيع تغيير الحقائق عبر التضليل من خلال عرض صور لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

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