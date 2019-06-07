سلامة: الصراع في ليبيا صراع على الثروات

أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن الصراع على السلطة في ليبيا يتمحور حول ثرواتها وأن أي حل لهذا الصراع يجب أن يتضمن توزيعا لهذه الثروات.

وأشار سلامة خلال استضافته في برنامج قصارى القول الذي يعرض عبر شاشة قناة روسيا اليوم إلى عدم رغبة الأمم المتحدة في التدخل في الشؤون الداخلية لليبيين مستدركا بالتأكيد على وجوب إيجاد آلية لتوفير رقابة دولية على أوجه ورود وصرف ثروات البلاد.

وأضاف أن التدخلات الخارجية تغذي كافة النزاعات في الدول العربية وليبيا واحدة من هذه الدول التي أصبحت ضحية للتدخل الخارجي من خلال قيام دول بدعم أطراف ليبية على حساب أخرى في السر والعلن مبينا أن هذا الأمر يتمثل في إرسال هذه الدول للأسلحة في ممارسة تخرق الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح ليقف مجلس الأمن الدولي عاجزا عن التصدي لهذا الخرق.

وشدد سلامة على وجوب اجتماع الدول العظمى والتعبير عن إرادتها للتوصل إلى قرار موحد لإيقاف الحرب في ليبيا التي تعاني من شرعية الأنظمة التي تحكمها وهو ما يحتم حسم هذا الموضوع من خلال الذهاب إلى الانتخابات مشيدا في ذات الوقت بدور روسيا الكبير الذي يقود إلى تحرك مجلس الأمن الدولي لبحث الشأن الليبي.

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