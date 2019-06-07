بوغدانوف: ننسق وقفا لإطلاق النار في ليبيا

كشف “ميخائيل بوغدانوف” نائب وزير الخارجية الروسي عن مساع تبذلها بلاده لبحث سبل وقف إطلاق النار في ليبيا بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالصراع.

وأكد “بوغدانوف” خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى “بطرسبورغ” الاقتصادي الدولي أن الأوضاع في ليبيا تتضمن جوانب عدة بحاجة للتوضيح مبينا أن وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” التقى بالمبعوث الأممي ليبيا غسان سلامة في وقت يتم فيه التواصل بين الروس والليبيين في الشرق والغرب والجنوب.

وأشار “بوغدانوف” إلى أن الموضوع الأبرز الذي يتم بحثه هو شروط وقف إطلاق النار في حال كان مشروطا ومن هم أطراف هذا الوقف بسبب وجود جماعات مسلحة ذات توجهات مختلفة إسلامية وغيرها تقاتل في إطار القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وهو الأمر الذي يحتاج إلى التوضيح مشددا في سياق آخر على وجوب توفر الظروف الأمنية الملائمة والجوانب السياسية والقانونية الضرورية لإجراء الانتخابات.

هذا ورجح “بوغدانوف” شروع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بزيارة إلى موسكو لبحث تطورات الأوضاع الميدانية في العاصمة طرابلس.

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